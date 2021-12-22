Два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Омской области

В результате ДТП с грузовиком в Омской области погибли два человека. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

По предварительным данным, ВАЗ-21213 под управлением 36-летнего водителя на трассе Омск — Муромцево оказался на встречной полосе, где в это время ехал грузовик Isuzu, управлял которым 59-летний мужчина.

При столкновении водитель легкового автомобиля и находившаяся в салоне машины 35-летняя пассажирка получили смертельные травмы и погибли на месте. Еще двоих пассажиров ВАЗа — 29-летнего мужчину и 13-летнего мальчика с травмами отправили в больницу.