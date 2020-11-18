Два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Ленобласти

Уточняется, что смертельное ДТП произошло в 10:30 утра на Мурманском шоссе. На 65-м километре трассы водитель, управлявший грузовиком Volvo, столкнулся с машиной Renault. В авто были три человека, среди которых 22-летний водитель и пассажиры — 47-летняя женщина и молодой человек в возрасте 21 года. Выжил только последний.

Парня увезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Водитель фуры не пострадал. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают детали произошедшего. По факту аварии проводится проверка.