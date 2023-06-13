Происшествия 13 июня 2023, 15:46 Два человека стали жертвами аварии в Ленинградской области

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ДТП с двумя погибшими произошло в понедельник, 12 июня, у деревни Керро во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, на третьем километре автодороги Керро — Грузино столкнулись иномарки Range Rover и Kia. От сильного удара машины врезались в остановку и снесли ее.

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В ДТП погибли 37-летний водитель и 34-летняя пассажирка Kia. Еще двое мужчин получили травмы. Сейчас в случившемся разбирается полиция.