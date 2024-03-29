Происшествия 29 марта 2024, 13:29 Два человека стали жертвами аварии в Кунашакском районе Челябинской области

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Авария, в которой погибли два человека, произошла в четверг, 28 марта, в Кунашакском районе Челябинской области. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на сотрудников ГИБДД.

На 17-м километре автодороги Кунашак — ЖД-станция Муслюмово водитель за рулем Renault Logan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. Оба водителя скончались на месте.

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В ГИБДД пояснили, что на этом участке дороги выезд на встречную полосу запрещен. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.