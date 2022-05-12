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    12 мая 2022, 16:27

    Два человека скончались в результате ДТП в Нижегородской области

    Оксана Лавнюженко

    Авария с участием фуры и легкового автомобиля произошла накануне на федеральной трассе М7 под Нижним Новгородом. Об этом написал Telegram-канал Ni Mash, разместивший видео с камер наружного наблюдения.

    По предварительным данным, 50-летний водитель фуры не заметил автомобиль марки LADA и въехал в него, не успев затормозить, сообщил сайт «Дни.ру».

    В результате происшествия скончались мужчина и женщина. Полиция выясняет точные обстоятельства ДТП.