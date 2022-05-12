Два человека скончались в результате ДТП в Нижегородской области

Авария с участием фуры и легкового автомобиля произошла накануне на федеральной трассе М7 под Нижним Новгородом. Об этом написал Telegram-канал Ni Mash, разместивший видео с камер наружного наблюдения.

По предварительным данным, 50-летний водитель фуры не заметил автомобиль марки LADA и въехал в него, не успев затормозить, сообщил сайт «Дни.ру».

В результате происшествия скончались мужчина и женщина. Полиция выясняет точные обстоятельства ДТП.