12 мая 2022, 16:27
Два человека скончались в результате ДТП в Нижегородской области
Авария с участием фуры и легкового автомобиля произошла накануне на федеральной трассе М7 под Нижним Новгородом. Об этом написал Telegram-канал Ni Mash, разместивший видео с камер наружного наблюдения.
По предварительным данным, 50-летний водитель фуры не заметил автомобиль марки LADA и въехал в него, не успев затормозить, сообщил сайт «Дни.ру».
В результате происшествия скончались мужчина и женщина. Полиция выясняет точные обстоятельства ДТП.