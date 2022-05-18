Два человека скончались в массовом ДТП в Иркутской области

ДТП с участием трех машин в городе Усть-Илимске унесло жизни двух женщин. Еще пять человек получили травмы. Среди них — девятилетний ребенок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Водитель Mercedes ехал по Усть-Илимскому шоссе и врезался в автомобиль Toyota, который ехал по встречной полосе. После Mercedes влетел в Honda.

В результате две пассажирки Toyota погибли. Женщину-водителя машины, пассажирку и ребенка доставили в больницу. Водителя и пассажира Mercedes также госпитализировали.