Два человека скончались в массовом ДТП под Челябинском

Массовая авария произошла в Челябинской области. В результате ДТП два человека скончались. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Ситуация произошла 9 февраля. На трассе между Южноуральском и Магнитогорском иномарка столкнулась с тремя автомобилями, выехав на встречную полосу.

В одном из автомобилей ехали жители ХМАО. После столкновения они получили серьезные травмы и скончались на месте, не дождавшись скорой, передали «Дни.ру».