Два человека скончались в ДТП с участием четырех автомобилей на Южном Урале

Cadillac, за рулем которого находился 67-летний мужчина, столкнулся с тремя автомобилями, двигавшимися ему навстречу. Водитель и пассажир одной из машин, пострадавшей от столкновения, скончались.

Как сообщает kursdela.biz, авария произошла 9 февраля на 37-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск.

Сотрудникам дорожной полиции удалось установить, что внедорожник Cadillac Escalade столкнулся с тремя иномарками, ехавшими по встречной полосе: Renault Kaptur, Peugeot 308 и Chevrolet Lacetti. В салоне последней находились 29-летний молодой человек и 23-летняя девушка — жители Ханты-Мансийского автономного округа. Они скончались на месте аварии.

По предварительным сведениям, спровоцировавший ДТП пожилой мужчина ранее не имел серьезных административных наказаний за нарушение ПДД.