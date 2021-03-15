Два человека скончались при столкновении иномарок в Ленинградской области

Два человека скончались в аварии, которая произошла на 29 километре трассы Анташи — Ропша — Красное Село в понедельник, 15 марта, написало ИА «Невские новости».

Уточняется, что Volkswagen, за рулем которого был мужчина 1969 года, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet. Водитель и пассажир первого авто скончались на месте. Мужчина, который управлял второй легковушкой, почти не пострадал. Он отказался от госпитализации.

Участники группы социальной сети «ВКонтакте» «ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО» опубликовали видео с места аварии. На кадрах видно, что машины очень сильно повреждены.