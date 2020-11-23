Два человека скончались после нападения в калифорнийской церкви

«Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви», — процитировал главу Сан-Хосе «Взгляд».

Помимо прочего, есть выжившие тяжело раненные люди. Ликкардо подчеркнул, что город молится за их выздоровление.

Уточняется, что в момент нападения службы в церкви не проходили. Туда завели бездомных людей, чтобы те не замерзли на холоде. В настоящий момент подозреваемый в нападении задержан.