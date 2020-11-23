23 ноября 2020, 10:31
Два человека скончались после нападения в калифорнийской церкви
Жителей Калифорнии ранили в баптистской церкви города Сан-Хосе. Двое пострадавшие скончались, информирует РИА «Новости» со ссылкой на слова мэра города Сэма Ликкардо.
«Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви», — процитировал главу Сан-Хосе «Взгляд».
Помимо прочего, есть выжившие тяжело раненные люди. Ликкардо подчеркнул, что город молится за их выздоровление.
Уточняется, что в момент нападения службы в церкви не проходили. Туда завели бездомных людей, чтобы те не замерзли на холоде. В настоящий момент подозреваемый в нападении задержан.