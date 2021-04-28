Два человека скончались после лобового столкновения Lada и иномарки в Татарстане

В Республике Татарстан на 25-м километре трассы Алексеевск — Билярск Алексеевского района произошла серьезная авария, повлекшая гибель двух участников дорожного движения.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, накануне вечером на трассе столкнулись Lada Kalina и Hyundai Creta. Виновником ДТП признан водитель отечественного автомобиля, мужчина 1990 года рождения, который неожиданно выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с двигавшейся навстречу иномаркой.

Жертвами аварии стали два человека. Мужчина, который находился за рулем Lada, погиб на месте, а его пассажир 1998 года рождения скончался в больнице.

Выясняются подробности произошедшего.