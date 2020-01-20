Два человека скончались из-за стрельбы в ночном клубе Техаса

По информации РИА ФАН, во время происшествия были убиты два человека. Еще пять госпитализированы. Медики оценивают состояние трех из них как критическое.

В настоящее время правоохранительные органы объявили розыск мужчины, который открыл огонь. По предварительным данным, он начал стрельбу из-за ссоры с другим посетителем ночного клуба.