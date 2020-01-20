20 января 2020, 10:54
Два человека скончались из-за стрельбы в ночном клубе Техаса
Вечером 19 января неизвестный мужчина открыл стрельбу в ночном клубе американского штата Техас. Он смертельно ранил двух человек. Об этом сообщил CNN со ссылкой на полицию штата.
По информации РИА ФАН, во время происшествия были убиты два человека. Еще пять госпитализированы. Медики оценивают состояние трех из них как критическое.
В настоящее время правоохранительные органы объявили розыск мужчины, который открыл огонь. По предварительным данным, он начал стрельбу из-за ссоры с другим посетителем ночного клуба.