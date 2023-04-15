Происшествия 15 апреля 2023, 02:24 Два человека сгорели заживо на трассе М-5 в Самарской области

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В Самарской области на трассе М-5 произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в полиции, 29-летний мужчина за рулем автомобиля ВИС въехал в остановку на 998-м километре трассы, пикап загорелся.

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Водитель и пассажир не смогли выбраться из машины и погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка.

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