15 апреля 2023, 02:24
Два человека сгорели заживо на трассе М-5 в Самарской области
В Самарской области на трассе М-5 произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Как рассказали в полиции, 29-летний мужчина за рулем автомобиля ВИС въехал в остановку на 998-м километре трассы, пикап загорелся.
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Водитель и пассажир не смогли выбраться из машины и погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка.
ДТП
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