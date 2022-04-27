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    27 апреля 2022, 15:09

    Два человека сгорели в ДТП в Ростове-на-Дону

    Дарья Морозова

    Серьезная авария произошла на Северном Обходе в Ростове-на-Дону. Два человека сгорели в салоне машины. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

    Легковая машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. От удара легковушка перевернулась и загорелась. Два человека погибли.

    «Достать людей, находящихся в салоне легкового автомобиля, не представлялось возможным», — рассказали в ГИБДД.

    Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства происшествия.