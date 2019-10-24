Два человека сгорели при пожаре на приморском кладбище

Пожар на кладбище во Владивостоке унес несколько жизней. В огне погибли двое мужчин, еще один пострадал. СК начал проверку после случившегося.

Подсобное помещение на улице Патрокл загорелось 23 октября, уточнили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

Источник фото: пресс-служба СК РФ по Приморскому краю

«При тушении пожара <…> в районе кладбища обнаружены тела двух мужчин. <…> Проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Ангар площадью 400 кв. м. загорелся на севере Москвы Подробнее

Предварительной причиной пожара в СК назвали неосторожное обращение с огнем во время распития алкоголя. Два человека погибли, еще один доставлен в больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

Следователи уже назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы и опрашивают свидетелей случившегося.

Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.