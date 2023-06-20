Происшествия 20 июня 2023, 19:50 Два человека серьезно пострадали в ДТП на трассе в Пензенской области

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На трассе в Малосержоьинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службе УГИБДД по Пензенской области.

Предположительно, 62-летняя женщина за рулем Renault Logan не справилась с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся. В результате аварии водитель и ее 61-летний пассажир получили множественные травмы. В тяжелом состоянии обоих доставили в больницу.

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