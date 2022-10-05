Два человека провалились под лед и утонули на Ямале | 360°

Все новости

Спецоперация

05 октября 2022, 16:38

Украинское командование приказало добивать раненых сослуживцев

Подмосковье

05 октября 2022, 16:32

Владеющие бизнесом женщины Подмосковья заключили более 20 международных контрактов с начала года

Реклама

Подмосковье

05 октября 2022, 16:28

Врачи из Коломны помогли женщине родить в десятый раз

Власть

05 октября 2022, 16:26

Путин заявил, что стандарт учебников истории должен быть единым

Подмосковье

05 октября 2022, 16:25

Капсулу с посланием потомкам заложили в фундамент новой школы в Мытищах

Власть

05 октября 2022, 16:22

Путин заявил, что был удивлен результатами референдумов в Донбассе

Эксклюзив

05 октября 2022, 16:11

Губернатор Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья

Власть

05 октября 2022, 16:08

Путин обвинил Украину и Запад в попытках «разорвать историю»

Образование

05 октября 2022, 16:07

Путин сообщил о внедрении единого подхода к образованию с 2023 года

Происшествия

05 октября 2022, 15:54

Два человека провалились под лед и утонули на Ямале

Читать 360tv в

Девушка и несовершеннолетний молодой человек погибли, провалившись под лед на Ямале. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное управлении СКР.

Реклама

По данным ведомства, первой начала тонуть 18-летняя девушка, которая предположительно была пьяна. Ее знакомый, 16-летний подросток, пытался помочь и тоже оказался в воде. Выбраться молодые люди не смогли. Правоохранители выяснят все детали случившегося.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама