Два человека провалились под лед и утонули на Ямале | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

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Viber Два человека провалились под лед и утонули на Ямале

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Девушка и несовершеннолетний молодой человек погибли, провалившись под лед на Ямале. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное управлении СКР.

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По данным ведомства, первой начала тонуть 18-летняя девушка, которая предположительно была пьяна. Ее знакомый, 16-летний подросток, пытался помочь и тоже оказался в воде. Выбраться молодые люди не смогли. Правоохранители выяснят все детали случившегося.

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