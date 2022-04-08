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    08 апреля 2022, 17:11

    Два человека пострадали во время столкновения легковушки и самосвала в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Легковушка и самосвал столкнулись в ЯНАО. Пострадали два человека. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональную ГИБДД.

    По предварительным данным, водитель легкового автомобиля потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там и произошло столкновение с грузовиком. В результате пострадали сам водитель и его пассажир.

    Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства происшествия.