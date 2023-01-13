Происшествия 13 января 2023, 15:31 Два человека пострадали во время пожара во Владимирской области

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В четверг, 12 января, в городе Ковров Владимирской боласти произошел пожар в многоквартирном доме. В результате случившегося пострадали два человека, написал «Царьград».

На улице Социалистической загорелась квартира на четвертом этаже. На место ЧП прибыли пять пожарных машин и 23 спасателя. Они вывели из дома 22 человека, среди которых было два ребенка.

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Двоих пострадавших увезли в медучреждение. Сейчас в причинах возгорания разбирается полиция.

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