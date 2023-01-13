13 января 2023, 15:31
Два человека пострадали во время пожара во Владимирской области
В четверг, 12 января, в городе Ковров Владимирской боласти произошел пожар в многоквартирном доме. В результате случившегося пострадали два человека, написал «Царьград».
На улице Социалистической загорелась квартира на четвертом этаже. На место ЧП прибыли пять пожарных машин и 23 спасателя. Они вывели из дома 22 человека, среди которых было два ребенка.
Реклама
Двоих пострадавших увезли в медучреждение. Сейчас в причинах возгорания разбирается полиция.
Реклама
Пожары
Реклама
Реклама