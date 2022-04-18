Два человека пострадали в серьезном ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области столкновение автомобиля с другой машиной, а затем с деревом закончилось травмами для двух человек.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону, после того, как на улице Чернышевского города Соричинск одна из машин, нарушив правила проезда перекрестка, не пропустила другую, автомобили столкнулись. От удара автомобиль Toyota затем еще и ударило о дерево.

В результате водителей обеих машин пришлось госпитализировать с травмами. Сейчас полиция устанавливает детали ДТП.