Два человека пострадали в серьезной аварии в Ленинградской области | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 16:18 Два человека пострадали в серьезной аварии в Ленинградской области

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ДТП произошло в Тосненском районе Ленинградской области. После случившегося врачам пришлось извлекать из машины одного из участников аварии. Об этом сообщили «Невские новости».

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Информация о ДТП поступила 30 октября. По данным Аварийно-спасательной службы региона, на дороге столкнулись Kia и Ford, направлявшиеся в попутном направлении. На место аварии прибыли врачи, которым пришлось извлекать из машины одного из водителей. Второй мужчина смог покинуть автомобиль самостоятельно. От госпитализации он отказался. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.