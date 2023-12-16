Происшествия 16 декабря 2023, 18:49 Два человека пострадали в результате ударов ВСУ по курскому селу Олешня ВСУ обстреляли село Олешня Курской области, ранены двое РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали село Олешня в Суджанском районе Курской области. Пострадали двое мирных жителей. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, снаряд ВСУ влетел в жилой дом, в котором находились мужчина и женщина. Оба получили ранения, но их жизни ничего не угрожает, добавил Старовойт. Пострадавших отвезли в Суджанскую ЦРБ, где им оказали первую медицинскую помощь.

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Губернатор пообещал, что дом, получивший серьезные повреждения, отремонтируют.

Ранее, 15 декабря, украинские военнослужащие обстреляли автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Транспорт направлялся к пострадавшим с минно-взрывными травмами. В пресс-службе Минздрава России отметили, что ВСУ регулярно открывают прицельный огонь по больницам и санитарным машинам. Ведомство опубликовало фотографии с поврежденным автомобилем. На кадрах видно, что машина пострадала от обстрелов как снаружи, так и внутри.