Два человека пострадали в результате шторма в Петербурге

По данным издания, 10 сентября на Северную столицу обрушился шторм, который не утихал до ночи. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. В результате травмы получили мужчина и женщина. На первого на стройплощадке упал автомобильный манипулятор, а вторую задел слетевший с торговой точки козырек. Обоих доставили в больницу.