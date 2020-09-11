11 сентября 2020, 12:32
Два человека пострадали в результате шторма в Петербурге
Накануне в Санкт-Петербурге два человека пострадали во время урагана. Об этом сообщил портал Newinform со ссылкой на МЧС.
По данным издания, 10 сентября на Северную столицу обрушился шторм, который не утихал до ночи. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. В результате травмы получили мужчина и женщина. На первого на стройплощадке упал автомобильный манипулятор, а вторую задел слетевший с торговой точки козырек. Обоих доставили в больницу.