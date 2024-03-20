Происшествия 20 марта 2024, 17:24 Два человека пострадали в результате пожара во Владимирской области

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В городе Ковров Владимирской области в результате пожара в многоквартирном доме пострадали два человека. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на информацию МЧС.

Возгорание произошло ночью 19 марта на улице Ногина. До прибытия спасателей в квартире успела выгореть часть комнаты и балкон. Предположительно, пожар начался из-за зарядных устройств для телефона и наушников.

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Двух человек с ожогами доставили в больницу. Также из дома эвакуировал 20 человек.