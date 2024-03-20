20 марта 2024, 17:24
Два человека пострадали в результате пожара во Владимирской области
В городе Ковров Владимирской области в результате пожара в многоквартирном доме пострадали два человека. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на информацию МЧС.
Возгорание произошло ночью 19 марта на улице Ногина. До прибытия спасателей в квартире успела выгореть часть комнаты и балкон. Предположительно, пожар начался из-за зарядных устройств для телефона и наушников.
Реклама
Двух человек с ожогами доставили в больницу. Также из дома эвакуировал 20 человек.
Пожары
Реклама
Реклама