Происшествия 17 января 2024, 17:35 Два человека пострадали в результате пожара в коммунальной квартире в Петербурге

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Пожар в коммунальной квартире, расположенной в Центральном районе Петербурга, произошел ночью 17 января. Там загорелась обстановка на площади семь квадратных метров, написал «Петербургский дневник».

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, пожар тушили 15 спасателей на трех спецмашинах. Спустя 1,5 часа огонь удалось ликвидировать.

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Не обошлось без пострадавших. Два человека доставили в больницу с ожогами. Причины пожара не сообщаются.