Происшествия 19 декабря 2022, 02:15 Два человека пострадали в результате обстрела белгородского поселка со стороны ВСУ Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле поселка пострадали девушка и мужчина РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли поселок Красная Яруга в Белгородской области, пострадали два человека, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — отметил глава Белгородской области.

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По данным Гладкова, в результате обстрела в трех многоквартирных домах повреждены стекла. В рядом стоящих хозяйственных постройках произошел пожар, но его быстро потушили.

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Днем 20 декабря начнутся восстановительные работы инженерных коммуникаций, в том числе газопровода, линии теплоснабжения и электропередач.

Ранее Гладков сообщил о четырех пострадавших и одном погибшем. По его словам, повреждения получила местная птицефабрика.