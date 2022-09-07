Два человека пострадали в результате ДТП в Пензенской области | 360°

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Два человека пострадали в результате ДТП в Пензенской области

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В Никольском районе Пензенской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ. В результате аварии пострадали два человека, написало ИА «Пенза-пресс».

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Пензенской области, 49-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Двое мужчин 52 и 38 лет были доставлены в больницу.

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Уточняется, что авария произошла на 79-м километре автодороги «Городище — Никольск — Ночка — граница области».

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