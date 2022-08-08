Два человека пострадали в результате ДТП в Новосибирске

ДТП с участием двух иномарок произошло в воскресенье, 7 августа, в Дзержинском районе Новосибирска. В результате случившегося пострадали два человека. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

По информации правоохранителей, автомобиль Brilliance не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen, из-за чего и случилась авария. Инцидент произошел возле дома № 31 на улице Авиастроителей.

С травмами различной степени тяжести в медучреждение были доставлены девятилетний школьник и пожилая женщина. Сейчас в случившемся разбирается полиция.