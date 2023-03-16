Происшествия 16 марта 2023, 14:43 Два человека пострадали в результате ДТП в Казани

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ДТП с участием Hyundai Creta и LADA произошло в среду, 15 марта, на перекрестке улиц Чистопольская и Мусина в Казани. В результате случившегося пострадали два человека. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

По предварительной информации, водитель Hyundai Creta при повороте не уступил дорогу отечественному автомобилю, который ехал в прямом направлении. Из-за сильного удара LADA отлетела в сторону.

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Оба водителя получили травмы. Мужчину отечественной машины доставили в городскую больницу № 7, а второй отделался ушибами.

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