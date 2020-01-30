    30 января 2020, 13:19

    Два человека пострадали в результате аварии в Пензе

    Анастасия Кременчугская

    На дороге «Пенза-Шемышейка» накануне столкнулись три машины. Пострадали два человека, написало ИА «Пенза-пресс».

    В ДТП попали три машины: Renault Sandero, «Ока», ZAZ Chance. В больницу отвезли водителя и пассажирку «Оки».

    Обстоятельства и детали аварии выясняются.

    Большинство ДТП происходит из-за снега, гололеда, неплавного торможения и не соблюдения дистанции. Сотрудники ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.