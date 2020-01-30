30 января 2020, 13:19
Два человека пострадали в результате аварии в Пензе
На дороге «Пенза-Шемышейка» накануне столкнулись три машины. Пострадали два человека, написало ИА «Пенза-пресс».
В ДТП попали три машины: Renault Sandero, «Ока», ZAZ Chance. В больницу отвезли водителя и пассажирку «Оки».
Обстоятельства и детали аварии выясняются.
Большинство ДТП происходит из-за снега, гололеда, неплавного торможения и не соблюдения дистанции. Сотрудники ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.