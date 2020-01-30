Два человека пострадали в результате аварии в Пензе

В ДТП попали три машины: Renault Sandero, «Ока», ZAZ Chance. В больницу отвезли водителя и пассажирку «Оки».

Обстоятельства и детали аварии выясняются.

Большинство ДТП происходит из-за снега, гололеда, неплавного торможения и не соблюдения дистанции. Сотрудники ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.