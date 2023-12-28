Происшествия 28 декабря 2023, 17:07 Два человека пострадали в результате аварии с каршеринговым авто в Казани

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ДТП, в котором пострадали два человека, произошло накануне на пересечении улиц Ямашева и Мусина в Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал region116.dtp.official.

Водитель с опытом четыре месяца вождения за рулем каршерингового автомобиля Volkswagen столкнулся с кроссовером Hyundai. Молодой человек выехал на красный сигнал светофора.

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В аварии пострадали водитель Volkswagen и пассажир каршерингового автомобиля. У первого диагностировали ушиб мягких тканей лобной области, а пассажир каршеринга получил резаную рану левой височной области и ушиб левого верхнего века.