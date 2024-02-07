Происшествия 07 февраля 2024, 18:21 Два человека пострадали в пожаре в трехкомнатной квартире в Петербурге

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В Пушкинском районе на улице Архитектора Данини накануне загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу.

Ночью в экстренные службы позвонили жильцы дома, которые почувствовали запах гари. Прибывшие на место спасатели справились с огнем, который распространился на 15 квадратных метров. В пожаре пострадали два человека, их доставили в больницу.

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