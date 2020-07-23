Два человека пострадали в пожаре в Новом Уренгое

«Газета.ru» написала, что площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Отмечается, что людей в здании не должно было быть, так как дом расселенный. Пострадавших госпитализировали, у них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Спасатели тушили огонь в течение четырех часов. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.