23 июля 2020, 10:35
Два человека пострадали в пожаре в Новом Уренгое
В Новом Уренгое два человека пострадали во время пожара в расселенном доме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Газета.ru» написала, что площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
Отмечается, что людей в здании не должно было быть, так как дом расселенный. Пострадавших госпитализировали, у них диагностировали травмы разной степени тяжести.
Спасатели тушили огонь в течение четырех часов. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.