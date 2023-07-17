Происшествия 17 июля 2023, 16:35 Два человека пострадали в пожаре на 700 квадратных метрах в Петербурге

Читать 360tv в

Серьезный пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Там загорелось предприятие по производству полипропилена, расположенное во 2-м Верхнем переулке. Об этом сообщил 78.ru.

Информация о возгорании поступила в понедельник, 17 июля, около 11 утра. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров на двух первых этажах. Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Локализовать возгорание удалось в 12:03. В результате пожара двое человек пострадали, написала Neva.Today.