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    30 декабря 2021, 16:23

    Два человека пострадали в пьяном ДТП в Чите

    Дарья Морозова

    ДТП с участием пьяного водителя произошло в Чите. Два человека пострадали. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

    Столкнулись две машины. У одного из водителей зафиксированы признаки алкогольного опьянения.

    Травмы получили его пассажир, а также водитель второй машины. Их доставили в больницу. Оба автомобиля эвакуировали.

    За последние сутки в регионе произошло 28 ДТП. Также зафиксировано 360 нарушений ПДД, в том числе 11 случаев пьяной езды.