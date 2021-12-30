Два человека пострадали в пьяном ДТП в Чите

ДТП с участием пьяного водителя произошло в Чите. Два человека пострадали. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Столкнулись две машины. У одного из водителей зафиксированы признаки алкогольного опьянения.

Травмы получили его пассажир, а также водитель второй машины. Их доставили в больницу. Оба автомобиля эвакуировали.

За последние сутки в регионе произошло 28 ДТП. Также зафиксировано 360 нарушений ПДД, в том числе 11 случаев пьяной езды.