30 декабря 2021, 16:23
Два человека пострадали в пьяном ДТП в Чите
ДТП с участием пьяного водителя произошло в Чите. Два человека пострадали. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.
Столкнулись две машины. У одного из водителей зафиксированы признаки алкогольного опьянения.
Травмы получили его пассажир, а также водитель второй машины. Их доставили в больницу. Оба автомобиля эвакуировали.
За последние сутки в регионе произошло 28 ДТП. Также зафиксировано 360 нарушений ПДД, в том числе 11 случаев пьяной езды.