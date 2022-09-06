Два человека пострадали в пьяном ДТП в Челябинской области | 360°

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Два человека пострадали в пьяном ДТП в Челябинской области

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Пьяный иностранец врезался в легковушку в Челябинской области. Два человека получили травмы, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По данным ведомства, мужчина вылетел на встречную полосу. Там произошло столкновение с другой машиной, в которой находились женщина и 17-летняя девушка. Сейчас они в тяжелом состоянии.

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На иностранца завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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