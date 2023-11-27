Эксклюзив 27 ноября 2023, 16:03 Два человека пострадали в Новой Москве из-за оторвавшейся пластины от подъемника Источник «360»: в ТиНАО пластина оторвалась от подъемника, пострадали двое Сайт мэра и правительства Москвы

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В Новой Москве от подъемника отлетела железная пластина. В результате ЧП пострадали два человека, сообщил источник «360».

По его данным, несчастный случай произошел 27 ноября в поселении Рязановское в поселке Фабрики имени 1 Мая. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

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Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

UPD: источник «360» сообщил, что на территории склада грузовой лифт, предназначенный для подъема паллетов, рухнул мужчину. В результате один из пострадавших получил травму ног, второй — повредил позвоночник.

Ранее кабина лифта упала на работника в шахте многоэтажки в Южном Бутове. Мужчину зажало кабиной, он в тяжелом состоянии. Скорая помощь прибыла на место аварии.