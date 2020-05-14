Два человека пострадали в массовом в Петербурге

Автомобили врезались в районе дома 1 по проспекту Солидарности рано утром.

29-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW X3, Hyundai Solaris и Lada Granta.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы.