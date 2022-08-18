Два человека пострадали в массовом ДТП в Ростове-на-Дону

Тройная авария произошла в Ростове-на-Дону. Два человека получили травмы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По данным ведомства, сначала Ford Focus врезался в Kia Optima. Оба водителя вышли из машин, чтобы оценить масштабы происшествия. Они забыли установить знаки аварийной остановки, поэтому в Ford Focus врезался еще и Hyundai, водитель которого не заметил препятствие.

В итоге два первых участника происшествия попали в больницу с травмами. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.