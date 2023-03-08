08 марта 2023, 12:14
Два человека пострадали в массовой аварии в Москве на Ленинградском проспекте — источник
Источник «360»: человека госпитализировали после ДТП с 5 авто на Ленинградском проспекте
Авария с пятью автомобилями произошла у дома № 64 на Ленинградском проспекте в Москве. Одного человека госпитализировали. Об этом сообщил источник «360».
По предварительной информации, Hyundai Solaris наехал на четыре припаркованные машины. В автомобиле Volvo есть пострадавший, его осматривает бригада скорой помощи. Остальные три машины — Kia, еще один Volvo и Lexus. В Lexus также есть пострадавший, ему потребовалась госпитализация.
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Детей среди раненых нет. Топливо в результате аварии не разливалось. На месте работают правоохранители и медики.
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ДТП
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