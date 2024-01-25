25 января 2024, 13:28
Два человека пострадали в массовой аварии с фурами на трассе под Владимиром
Массовая авария с участием грузовиков произошла на трассе М-7 в Камешковском районе Владимирской области. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на 230-м километре дороги столкнулись сразу три фуры. Травмы получили два водителя.
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На месте образовалась пробка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.
МВД РФ
ДТП
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