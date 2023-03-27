27 марта 2023, 16:12
Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке
Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины с полуприцепом произошло во Владивостоке. В аварии пострадали два человека, сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморском краю.
По предварительным данным, мужчина за рулем Honda Insight не справился с управлением и врезался в полуприцеп. В результате аварии травмы головы получили водитель легковушки и шестилетняя девочка, находившаяся в салоне машины.
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Как сообщил сайт kp.ru, мужчину уже ранее привлекали к ответственности за нарушение ПДД.
ДТП
Владивосток
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