Происшествия 27 марта 2023, 16:12 Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины с полуприцепом произошло во Владивостоке. В аварии пострадали два человека, сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморском краю.

По предварительным данным, мужчина за рулем Honda Insight не справился с управлением и врезался в полуприцеп. В результате аварии травмы головы получили водитель легковушки и шестилетняя девочка, находившаяся в салоне машины.

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Как сообщил сайт kp.ru, мужчину уже ранее привлекали к ответственности за нарушение ПДД.