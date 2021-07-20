facebook_pixel
    20 июля 2021, 20:30

    Два человека пострадали в ДТП в Волгограде

    Редакция сайта 360

    В Волгограде случилось ДТП с участием двух легковушек, в результате которого два человека пострадали. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

    Авария произошла накануне на улице имени Дзержинского. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и наехал на отбойник. Машину отбросило на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась иномарка Renault ARKANA, которой управляла 32-летняя женщина. Оба водителя получили травмы. Их увезли в больницу.