Два человека пострадали в ДТП в Волгограде

В Волгограде случилось ДТП с участием двух легковушек, в результате которого два человека пострадали. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Авария произошла накануне на улице имени Дзержинского. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и наехал на отбойник. Машину отбросило на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигалась иномарка Renault ARKANA, которой управляла 32-летняя женщина. Оба водителя получили травмы. Их увезли в больницу.