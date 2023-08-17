Происшествия 17 августа 2023, 20:06 Два человека пострадали в ДТП в Туапсе

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Легковой автомобиль врезался в электрический столб на проспекте Ленина в городе Туапсе. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.

По предварительным данным, 18-летний молодой человек за рулем отечественной машины не справился с управлением, после чего авто вылетело на обочину и врезалось в столб.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили водитель и 16-летняя пассажирка, пострадавшим назначили амбулаторное лечение.