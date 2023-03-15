Происшествия 15 марта 2023, 12:54 Два человека пострадали в ДТП в центре Челябинска

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло в центре Челябинска. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на улице Воровского столкнулись иномарки Opel и Toyota. От сильного удара одну из легковушек откинуло на тротуар.

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Отмечается, что в результате аварии травмы получили оба водителя, никто из пешеходов не пострадал.

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