15 марта 2023, 12:54
Два человека пострадали в ДТП в центре Челябинска
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в центре Челябинска. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, на улице Воровского столкнулись иномарки Opel и Toyota. От сильного удара одну из легковушек откинуло на тротуар.
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Отмечается, что в результате аварии травмы получили оба водителя, никто из пешеходов не пострадал.
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ДТП
Челябинск
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