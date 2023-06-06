Происшествия 06 июня 2023, 13:35 Два человека пострадали в ДТП в Тольятти

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ДТП, в котором пострадали два человека, произошло накануне на Обводном шоссе в Тольятти. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, 29-летний водитель Volkswagen Polo на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу ГАЗ-2818, который ехал навстречу. От сильного удара иномарку откинуло на автомобиль LADA.

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Двух пассажиров автомобиля Volkswagen Polo увезли в больницу. Врачи провели обследование и назначили им амбулаторное лечение. О других пострадавших не сообщается.