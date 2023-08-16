16 августа 2023, 14:22
Два человека пострадали в ДТП в Тюменской области
Легковой автомобиль слетел с трассы и вылетел в кювет в Нижнетавдинском районе Тюменской области. В аварии пострадали два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Kia Spectra не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в кювете. В момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили два пассажира легковушки, их доставили в больницу.
ДТП
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