Происшествия 16 августа 2023, 14:22 Два человека пострадали в ДТП в Тюменской области

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Легковой автомобиль слетел с трассы и вылетел в кювет в Нижнетавдинском районе Тюменской области. В аварии пострадали два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Kia Spectra не справился с управлением, в результате чего машина оказалась в кювете. В момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили два пассажира легковушки, их доставили в больницу.