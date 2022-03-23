Два человека пострадали в ДТП в Тюмени

В Тюмени ДТП на улице Александра Протозанова с участием двух автомобилей, после того, как один из них кинуло на тротуар, закончилось травмированием двух пешеходов.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, автомобиль BMW под управлением 23-летнего водителя выехал на перекресток на красный сигнал светофора, и столкнулся с Toyota. После чего вылетел на тротуар и сбил 33-летнего мужчину и 29-летнюю девушку. У обоих зафиксированы различные повреждения.

Сейчас полиция устанавливает детали ДТП.