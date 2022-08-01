Два человека пострадали в ДТП в Свердловской области

В городе Каменск-Уральский Свердловской области на перекрестке улиц Ленина и Рябова столкнулись Kia Rio и ГАЗ-3110. В результате аварии пострадали два человека. Об этом написал сайт kp.ru.

По предварительной версии, иномарка не уступила дорогу отечественному автомобилю. С травмами различной степени тяжести в больницу увезли 13-летнюю девочку и ее дедушку, сообщил tagilcity.ru.

Пострадавшая школьница приехала в гости к бабушке и дедушке из Челябинска. По факту случившегося проводится расследование.