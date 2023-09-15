Происшествия 15 сентября 2023, 12:50 Два человека пострадали в ДТП в Сочи

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Столкновение сразу трех легковых автомобилей произошло на Курортном проспекте в Хостинском районе города Сочи. В аварии пострадали два человека, сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Hyundai Solaris не справился с управлением, в результате чего врезался в легковушку Nissan. От удара ее откинуло на встречную полосу, где машина столкнулась с Hyundai Sonata.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили водитель и пассажир иномарки Nissan.